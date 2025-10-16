22-24 Ekim tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek İzmir Ayakkabı-Çanta Fuarı (INTERMODA SHOES EXPO) için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sektör temsilcileri, fuarın hem üreticilere hem de kente ekonomik anlamda önemli katkılar sağlayacağını vurguluyor.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ve İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, fuarın sektör açısından büyük bir fırsat olduğuna dikkat çekerek, “Örnek gösterilebilecek kolektif bir çalışma ile şekillenen bu organizasyon, hem İzmir’in hem de ülke ekonomisinin canlanmasına katkı sunacak. 21 ülkeden alım heyetleri geliyor; 60 ayakkabı ve çanta imalatçısı firmamız stant açacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası, İESOB, İzmir Ayakkabıcılar Odası, EGEAYSAD, AYKÜSAN ve Akort Fuarcılık tarafından desteklenen fuar, sektörü uluslararası alıcılarla buluşturacak. Belarus, Yunanistan, Almanya, Polonya, Rusya, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de aralarında bulunduğu 21 farklı ülkeden alım heyetlerinin fuara katılımı bekleniyor.

Ata, “Sektörümüz son yıllarda zorlu bir süreçten geçti. Bu fuar, özellikle imalatçı firmalarımız için moral ve ticaret potansiyelini artıracak bir platform olacak. İzmir, ayakkabı üretiminde ciddi bir güce ve potansiyele sahip” diye konuştu.

Ayakkabı sektöründe son iki yılın parlak geçmediğini vurgulayan Ata, 2024 yılında dış ticaret açığının 550 milyon dolara ulaştığını belirtti. Yıllık 24-25 milyon çift civarında seyreden ithalatın 2024’te 76 milyon çifte yükseldiğini aktaran Ata, “Türkiye’nin dünya ayakkabı ithalatındaki payı %0.4’ten %1.1’e çıktı; ancak ihracattaki payımız geriledi. İlk 6 ayda ihracat 489,2 milyon dolar, ithalat ise 804,3 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi.

Ata, tüm olumsuz tabloya rağmen sektörün büyümeye açık olduğunu ifade ederek, “2025 yılında pazar hacminde %0.9 oranında bir büyüme bekleniyor. Bu dönemi aşmak için e-ticaret ve ihtisas fuarlarına ağırlık veriyoruz. İzmir Ayakkabı-Çanta Fuarı da bu çabaların önemli bir ürünü. Uluslararası nitelikli bu organizasyon, sınırlı pazarlama bütçelerine sahip üreticiler için önemli fırsatlar sunacak” dedi.

Ayakkabı sektörünün önemli sorunlarından biri olan kayıtdışı üretim, haksız rekabetin yanı sıra devlete yıllık en az 1 milyar dolar gelir kaybı yaratıyor. Ata, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları görüşmede konuyu gündeme taşıdıklarını belirterek, “Bakanlığın İzmir’de yapacağı denetimlere hem Oda hem de İESOB olarak destek vereceğiz. Ayrıca esnaf ve sanatkarların fuarlara katılımının teşvik edilmesi için yeni destek paketleri talep ettik” dedi.

Ata, ihtisas fuarlarının yalnızca sektörleri değil, şehir ekonomisini de canlandırdığını vurgulayarak, “Fuarlara gelen yurt içi ve yurt dışı ziyaretçilerin ulaşım, konaklama ve gıda ihtiyaçları İzmirli işletmeler tarafından karşılanıyor. Fuarın bereketinden tüm şehir ticareti pay alıyor” diye konuştu.

İzmir Ayakkabı-Çanta Fuarı, hem sektör temsilcileri hem de kent ekonomisi için önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.