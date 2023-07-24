Bakan Ersoy, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 3'üncü yıl dönümü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Ersoy, caminin 3 yılda 21 milyon ziyaretçinin ağırladığını belirterek, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, beş vakit minaresinde ezanlar ve kubbesinde yankılanan dualar ile onu bugüne taşıyan cihan devleti gibi bütün insanlığı kucaklamaya devam etmektir. Hamdolsun ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, aziz milletimizin kararlılığı ve büyük desteği ile 86 yıl sonra 24 Temmuz 2020'de varis yeniden mirasına kavuşmuş, emanete layıkıyla sahip çıkılmış, büyük bir vebalin ağırlığı aziz milletimizin omuzlarından kaldırılmıştır. Medeniyet değerlerimiz gereği bu eşsiz mabede sadece Fatih Sultan Mehmet Han emaneti bir cami olarak değil, insanlığın ortak mirası olarak sahip çıktığımıza da geçen üç yılda bütün dünya bir kez daha şahit olmuştur" dedi.

Bakan Ersoy, önümüzdeki günlerde, devam etmekte olan restorasyon projesi hakkında bilgi vereceğini söyleyerek, "Ecdadımızın bu kutlu emanetini vasiyetine uygun olarak ve medeniyetimize yakışır şekilde tarihe, kültürlere ve inançlara gösterdiğimiz saygıyla yarınlara ulaştıracağız. İlelebet İslama ve Müslümanlara hizmet edecek; temelinde, taşında iz bırakmış her bir medeniyetin mirasçılarına da kapıları daima açık olacaktır" dedi.