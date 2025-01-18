Mustafa Baştan, 120 bin çivi kullanarak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin eşsiz bir tablosunu yarattı. 9 ay süren sabırlı çalışma, onun sanat kariyerinin zirvesi oldu.

Ankara'da yaşayan 47 yaşındaki filografi sanatçısı Mustafa Baştan, 15 yıldır filografi sanatına gönül veriyor. Aşır Düğer’in önerisiyle başladığı bu sanatta, sabır ve azimle izlediği yolun meyvelerini topluyor. Baştan, Ayasofya tablosunu yapmak için 8 yıl boyunca çalıştığı hayalini gerçekleştirmek için İstanbul’a taşındı.

"Ayasofya tablosu, kalfalık eserim"

Baştan, Ayasofya tablosunun onun en büyük eserlerinden biri olduğunun altını çizerek, “Mimar Sinan’ın da belirttiği gibi Ayasofya tablosu benim kalfalık eserim” dedi. Bu devasa eseri ortaya çıkarırken 120 bin çivi kullandı ve her bir çiviyi dikkatle yerleştirerek 150 kilogramlık bu tabloyu tamamladı.

Filografi sanatı, ahşap zemin üzerine çiviler çakılarak yapılan bir resim türü olarak tanımlanıyor. Mustafa Baştan, bu sanat dalının inceliklerini anlatırken, “Bu eser, filografi sanatının en güzel örneklerinden biri oldu. Ayasofya’nın her detayı, sabırla yerleştirilen çivilerle hayat buldu” ifadelerini kullandı.

Sanat ve sabır: 9 ay süren çalışma

Baştan, eserin ortaya çıkış sürecini anlatırken, “Bu çalışmam 9 ay sürdü. Her gün yalnızca Ayasofya’ya odaklanarak, çivileri çakarak ve detayları işleyerek eseri tamamladık” dedi. Sabır ve özveriyle ortaya çıkan bu eşsiz tablo, filografi sanatının zirveye taşınan örneklerinden biri olarak tarih yazıyor.