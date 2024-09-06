İstanbul’un Üsküdar ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Ayça Karahanoğlu’nun kaybolduğu haberinin ardından ailesi büyük bir endişe içinde. Ayça, 30 Ağustos Cuma günü saat 16.00 sıralarında anneannesinin evine gitmek üzere evden çıktı ve o günden bu yana kendisinden haber alınamadı.

"Evladımın ya sağ ya da ölü bulunmasını istiyorum"

Ayça Karahanoğlu’nun annesi Aylin Karahanoğlu, kızıyla ilgili duygusal bir açıklama yaparak, “Kızım cuma günü evdeydi ve anneannesine gitmek için evden ayrıldı. O günden bu yana kendisinden hiçbir haber almadık. Tam 7 gündür endişe içinde bekliyoruz. Evladımın ya sağ ya da ölü olarak bulunmasını istiyorum” dedi.

Babaanne de kızına çağrıda bulundu

Ayça’nın babaannesi Emel Karahanoğlu ise, “Allah rızası için, Ayça’yı gören ya da duyan birileri varsa, lütfen bize haber versin. 7 gündür büyük bir belirsizlik içindeyiz. Kızımın durumu hakkında bir bilgi almak için çok endişeliyiz. Ayça, neredesin? Bir haber ver, telefon et” şeklinde konuştu.