Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil edecek olan Filenin Sultanları, kadroda yer almayan Ayça Aykaç'tan anlamlı bir destek mesajı aldı. Aykaç, sosyal medya hesabından takım arkadaşlarına olan inancını ve gururunu dile getirdi.

Ayça Aykaç'ın duygusal mesajı

Ayça Aykaç, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, takım arkadaşlarına olan sevgisini ve desteğini şu sözlerle ifade etti: "Öncelikle, hepinizle gurur duyduğumu belirtmek isterim. Olimpiyatlara katılmak büyük bir başarı ve bu yolda verdiğiniz emekler, döktüğünüz terler karşılığını buluyor. Orada ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize ve elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum."

"Sizlere tüm kalbimle başarılar diliyorum"

Ayça Aykaç, mesajının devamında takım arkadaşlarına başarı dileklerinde bulunarak, "Sizlere tüm kalbimle başarılar diliyorum. Sahada olduğunuz her anın tadını çıkarın ve birlikte bu anları unutulmaz kılın. Hepinizi çok seviyorum ve destekliyorum. Yolunuz açık, şansınız bol olsun!" dedi.

Paris 2024 Olimpiyatları hazırlıkları

Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı, Paris 2024 Olimpiyatları'na sıkı bir şekilde hazırlanmaya devam ediyor. Olimpiyat kadrosu, Ayça Aykaç gibi değerli oyuncuların desteğiyle moral bulurken, hedeflerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.