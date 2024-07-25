Ankara’da bir takım temas ve görüşmeler gerçekleştiren AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ilçelerin ihtiyaçları olan yatırımların eksiksiz devamı için sıkı takipte.

Yoğun geçen Ankara trafiğinde, beraberindeki milletvekilleri ile beraber Balıkesir’e değer katacak hizmetlerin şehre kazandırılması adına çalışmalarına devam ediyor. Ankara’dan heybesi dolu dönen Başkan Aydemir; Bandırma yüzme havuzu inşaatı, Bandırma Gençlik Merkezi inşaatı, Gömeç spor salonu modernizasyonu, Susurluk Karşıyaka sentetik futbol sahası ve soyunma odası müjdelerini verdi.

Balıkesir’e kazandırılan yatırımlara yenilerini ekleyeceklerini belirten Aydemir, imzalanan sözleşmelerin hayırlı olmasını temenni etti.