Bugün Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümünü kutluyoruz. Her karış toprağını, kutsal kanlarıyla sulayarak yaşadığımız coğrafyayı vatan yapan ve bizlere emanet eden kahramanlar ilelebet milletimizin gönlünde yaşamaya devam edecektir. Kurtuluş Savaşı; milletimize vurulmak istenen esaret zincirinin kırıldığı, milli diriliş ve şahlanışı ifade eder. İnsanlık dışı her türlü katliamlara karşı birlik ve beraberlik içerisinde var olma mücadelesini veren milletimiz, insanlığın örnek alacağı zaferler gerçekleştirmiştir. Bundan 103 yıl önce Al Bayrağımıza kanının rengini veren, hakkı ödenemez Türk Milletinin ölümsüz zaferlerini kanları ile tarihe yazan aziz şehitlerimizi daima hatırlamak, kahramanlarımıza ebedi şükran borcumuzu ifade etmek ve gelecek nesillere anlatmak hepimizin başta gelen görevidir. Yürekleri vatan aşkı ile dolu aziz şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 7 Eylül Aydın’ın Düşman İşgali’nden Kurtuluş Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Mehmet Erdem

AK Parti Aydın İl Başkanı