Didim'den Buharkent'e kadar tüm mahallelerde vatandaşlara kesintisiz hizmet sunan ASKİ ekipleri, özellikle Çine ilçesine bağlı Akçaova Mahallesi'nde önemli projeleri hayata geçiriyor.

Mahalledeki su sorunlarını çözüme kavuşturmak amacıyla gece gündüz çalışan ASKİ ekipleri, 2014 yılından bu yana Akçaova Mahallesi'nde toplam 3 sondaj kuyusu açtı ve 30'un üzerinde kaynak suyu bakım çalışması gerçekleştirdi. Bu süreçte, mahalleye yapılan yeni terfi içme suyu deposu ve ara terfi merkezi ile günlük su temin miktarı yüzde 50 artırılarak 3 bin metreküpe çıkarıldı.

Akçaova Mahallesi Muhtarı İbrahim Baysal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkürlerini ileterek, mahallelerindeki büyükbaş hayvanlar için içme suyu temininin artmasıyla birlikte yaşanan sorunların sona ereceğini belirtti. Baysal, "Hayvancılığın yoğun olduğu bir mahalledeyiz. ASKİ'nin yeni su depoları ve altyapı iyileştirmeleriyle artık su sorunu yaşamayacağız. Özlem Başkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz" dedi.