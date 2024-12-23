Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, hastalar tarafından Hasta Hakları ve CİMER gibi platformlarda teşekkür edilen sağlık çalışanları, özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Devran Ertilav, Göğüs Hastalıkları Uzmanları Uz. Dr. İlknur Tunaboyu ve Uz. Dr. Nimet Demirtaş, Onkoloji Servisi Hemşiresi Eda Mert ile Evde Bakım Teknikeri Hüseyin Çallı, hastalarından gelen memnuniyet bildirimleri üzerine ödüllendirildi.

Özverili çalışmalara teşekkür belgeleri

Hastane yöneticileri, sağlık çalışanlarına teşekkür belgelerini takdim ederek, özverili çalışmalarının takdir edildiğini belirtti. Yöneticiler ayrıca, çalışanlarının başarılarının devamını diledi. Bu ödüller, hastaların memnuniyetini arttırmak ve çalışanların moralini yükseltmek amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Sağlık çalışanlarına verilen bu ödüller, hastalarla güçlü bir iletişim kurmanın ve kaliteli sağlık hizmeti sunmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.