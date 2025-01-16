Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde doktor randevusu olanlar veya hasta ziyareti yapmak isteyen vatandalar nasıl gidilir sorusunu araştırıyor. Bu haberde sizler için Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne giden dolmuşlar ve otobüsleri derledik.

Tren Garından Dolmuş ile Ulaşım

Tren Garından alt geçit kullanılarak güney çıkışından çıkıp Adnan Menderes Şehir stadyum istikametinde yürüyüş mesafesinde olup ya da taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz

Aydın şehirlerarası otobüs terminalinden ulaşım

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminaline gelip 1 numaralı şehir içi dolmuşu ile Zarraflar da inip Zarraflar durağından tekrar 12 numaralı dolmuşlara aktarma yapıp ulaşım sağlayabilirsiniz. Ya da 13 numaralı şehir içi minibüslerine binerek hastane önünde inebilirsiniz.

Adnan Menderes Hava Limanı’ndan ulaşım

İzmir İlinin Menderes İlçesinde bulunan Adnan Menderes Hava limanı çıkısını kullanarak Basmane - Aydın seferini yapan tren ile Aydın İline gelip Tren Garından güney çıkışından çıkıp Adnan Menderes Şehir stadyum istikametinde yürüyüş mesafesinde olup yada taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Diğer bir ulaşım seçeneği Hava Limanından Havaş kullanarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminaline gelip 1 numaralı şehir içi dolmuşu ile Zarraflar da inip Zarraflar durağından tekrar 12 numaralı dolmuşlara aktarma yapıp ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne giden dolmuşlar

12 Numara Başlangıç Astim Organize sanayi Bölgesi-Tellidede

9 Numara Başlangıç Telli Dede - Topyatağı

5 Numara Başlangıç Kemer Ayko- Toki

7 Numara Başlangıç Kemer AYKO – Veteriner Fakültesi

8 Numara Başlangıç Kemer AYKO – eski Otogar, Esko -Tellidede

11 Numara Başlangıç Adü Eski Otogar, esko – Veteriner Fakültesi

13 Numara Başlangıç Yeni Otogar – ADÜ

16 Numara Başlangıç ADÜ – Eski Otogar, Esko- Tellidede

17 Numara Başlangıç Adanan Menderes Mah.- eski Otogar, Esko- ADÜ

20 Numara Başlangıç Işıklı KYK – Yeni Otogar

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

Belediye (Sarı )Otobüs Güzergahları

603 Numara (ADÜ- Osmanbükü -Acarlar)

606 Numara (ADÜ - Kardeşköy – Kızılcaköy – dereağzı – İncirliova )

103 Numara (Veteriner Fakültesi - ADÜ)

502 Numara (ADÜ – Çeştepe )

503 Numara (ADÜ-Tepecik)

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi iletişim bilgileri

KURUM: Aydın Atatürk Devlet Hastanesi

Adres: Kurtuluş Mahallesi, Vali Konağı Bulvarı No:63/3 Efeler/Aydın

Telefon: 0 256 212 92 22

FAX: (0256) 212 71 40

E-MAIL: [email protected]

https://aydinataturkdh.saglik.gov.tr/