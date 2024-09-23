Aydın, Avrupa Standartlarına Ulaşıyor!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, hayata geçirdiği projelerle kenti modern bir yaşam alanına dönüştürmeye devam ediyor. Son olarak, Kuşadası ilçesinde gerçekleştirilen bisiklet ve yürüyüş yolları, Aydın’ın Avrupa şehirleri standartlarına yükselmesine katkı sağladı.

Kuşadası’nın değeri artıyor

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Sevgi Plajı boyunca uzanan 20 kilometrelik bisiklet ve yürüyüş yolu tamamlandı. Ayrıca, Atatürk Bulvarı üzerindeki yeni yollar, Kuşadası halkı tarafından büyük beğeni topladı. Bu projeler, bisiklet sürücülerinin güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlarken, sporseverlere de muhteşem deniz manzarası eşliğinde yürüyüş imkanı sunuyor. Bu sayede, ilçe genelindeki araç trafiği de önemli ölçüde azalmış durumda.

Yerli halk, yapılan projelerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmaları sayesinde Aydın’ın Avrupa şehirlerine benzer bir görünüm kazandığını ifade etti. Başkan Çerçioğlu, bu olumlu geri dönüşlerden dolayı memnuniyetini belirtti.

"Çalışmalarımız sürecek"

Kuşadası’ndaki turizmi geliştirmek ve kenti daha modern bir hale getirmek için projelerinin devam edeceğini vurgulayan Başkan Çerçioğlu, “Turizmin incisi Kuşadası’nın ismini dünyada duyurmak ve daha modern bir kent oluşturmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.