Aydın’da bisiklet kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen hafta sonu sürüşleri, Aydın Bisikletliler Derneği tarafından her hafta gerçekleştirilmeye devam ediyor. Dernek üyeleri, her hafta belirlenen rotalarda bir araya gelerek bisiklet sürüyor ve hem sağlıklı yaşamı teşvik ediyor hem de Aydın’ın güzelliklerini keşfediyor.

Bu haftanın rotası: Altınova mahallesi

Bu hafta sonu, Aydın Bisikletliler Derneği'nin rotası Çine’nin Altınova Mahallesi oldu. Sürüş, Pazar sabahı saat 07.00’de Kent Meydanı’ndan başlayacak ve Muğla karayolu üzerinden Altınova’ya ulaşılacak. Köy kahvesinde kısa bir mola verildikten sonra dönüş yapılacak.

Rotanın toplam uzunluğu yaklaşık 50 kilometre olup, herkesin katılabileceği seviyede düzenlenmiştir. Etkinlik, bisiklet severlerin sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerine ve sosyal iletişimi güçlendirmelerine olanak tanıyor.

Dernek Başkanı’nın açıklamaları

Aydın Bisikletliler Derneği Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, etkinlikle ilgili olarak “Marşa değil pedala bas” sloganıyla duyuru yaptı ve şu ifadeleri kullandı: “Pazar günü sabah saat 07.00’de Kent Meydanı’ndan hareket ediyoruz. Muğla karayolundan Altınova’ya gelip köy kahvesinde mola verdikten sonra dönüş yapıyoruz. Rotamız toplamda ortalama 50 kilometre ve herkesin katılabileceği seviyede. Bu güzel etkinliğimizde görüşmek dileğiyle”.