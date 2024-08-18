Yangın, geçtiğimiz Cuma günü saat 16.45 sıralarında Alhisar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

Yangının ilk 24 saatinde alevler Alhisar, Hışımlar, Güre, Örentaht, Örmepınar ve Altıntaş mahallelerindeki ormanlık alanlarda büyük hasara yol açtı. Üçüncü gününde alevlerin etkisi azalmış olsa da, tütme ve sıcak noktalar üzerine çalışmalar sürüyor. Ekipler, yangının yeniden alevlenmesini önlemek amacıyla hava araçlarıyla soğutma ve söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının 45'inci saatinde de ekipler, bölgede yoğun müdahale çalışmalarına devam ediyor.