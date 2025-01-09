Bozdoğan ilçesi, 25 yaşındaki soğuk demirci ve çatı ustası İsa Karadağ’ın beklenmedik ölümüyle sarsıldı. Genç adamın hayvan damında ölü bulunmasının ardından soruşturma başlatıldı.

Yakınlarının endişesi harekete geçirdi

İsa Karadağ’ın telefonlara cevap vermemesi üzerine yakınları, genç adamı aramaya başladı. Yapılan aramalar sonucunda Karadağ, evinin eklentisinde bulunan hayvan damında hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, bölgede geniş kapsamlı bir inceleme başlattı. Cumhuriyet Savcılığı ise olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi. İlk bulgular, Karadağ’ın intihar etmiş olabileceği yönünde.

İlçe yasa boğuldu

Genç yaşta gelen beklenmedik ölüm, Karadağ’ın ailesi ve tüm ilçeyi derin bir yasa sürükledi. Bozdoğan Belediye Başkanı Galip Özel, sosyal medya üzerinden taziye mesajı yayımlayarak Karadağ’ın ailesine başsağlığı diledi. Başkan Özel, “Bozdoğan ilçesi olarak büyük bir kayıp yaşadık. Merhum İsa Karadağ’a Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Acımız büyük” ifadelerini kullandı.

Soruşturma devam ediyor

Olayın intihar mı yoksa başka bir nedenden mi kaynaklandığı, yapılacak detaylı incelemeler ve otopsi raporunun ardından netleşecek. Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.