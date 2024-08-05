Aydın’ın Buharkent ilçesinde yapımı süren modern pazar yeri inşaatında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin ilçeye büyük katkı sağlayacağını ve esnaflara modern bir çalışma ortamı sunacağını açıkladı.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde yapımına başlanan modern pazar yeri inşaatında son durumu değerlendiren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, projenin ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirtti. İnşaat alanında yaptığı incelemelerde, projeyle ilgili yetkililerden bilgi alan Başkan Erol, pazar yerinin Buharkent’in geleceği için kritik bir yatırım olduğunu vurguladı.

Projenin ilçeye katkıları

Başkan Erol, “Söz verdiğimiz ve üzerinde titizlikle durduğumuz pazar yeri inşaat çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Bu önemli projenin ilçemize ve hemşehrilerimize kazandıracağı değerlerden dolayı büyük bir heyecan duyuyoruz” dedi. Modern pazar yerinin esnaflara daha hijyenik ve verimli bir çalışma ortamı sunarak memnuniyeti artıracağını ifade etti.

Esnaflar için modern çalışma alanı

Yeni pazar yerinin, esnafların daha konforlu ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlayacağını belirten Başkan Erol, projenin titizlikle sürdürüldüğünü ve en kısa sürede tamamlanacağını söyledi. “Hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bu proje tamamlandığında Buharkent, modern ve gelişmiş bir ilçe olma yolunda önemli bir adım atmış olacak” diye ekledi.

Buharkent Belediyesi tarafından yürütülen modern pazar yeri projesi, ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına önemli katkılar sağlamayı hedefliyor. Proje tamamlandığında, esnafların ve vatandaşların daha konforlu bir ortamda hizmet alması sağlanacak.