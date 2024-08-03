Aydın'ın Buharkent ilçesinde bir otomobil ile bir motosiklet çarpıştı. Kaza, Üç Eylül Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, Atatürk Caddesi ile 14 sokak kesişiminde gerçekleşti. Motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki eşi, çarpışma sonrası savrularak yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.