Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, dördüncü dönemine başladığı süreçte kente birçok yeni proje kazandırmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu'nun liderliğinde gerçekleşen projeler Aydın'ın modernizasyonuna ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlıyor.

Başkan Çerçioğlu'nun turizme kazandırdığı Arapapıştı Kanyonu, Aydın'ın doğal ve tarihi güzelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. 2500 yıllık anıt mezarları ve etkileyici doğal yapısıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor. Kanyon, Aydın'ın ekoturizmine katkıda bulunarak her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen teknelerle yapılan geziler, bölgenin güzelliklerini keşfetmek isteyenlere eşsiz bir fırsat sunuyor.

Başkan Çerçioğlu'nun öncelik verdiği konulardan biri de sokak hayvanları. Aydın'a kazandırılan modern evcil hayvan bakım ve rehabilitasyon merkezi, sokakta yaşayan dostlarımızın bakımı ve tedavisine büyük katkı sağlıyor. Merkezdeki tesisler arasında hasta ve engelli hayvan tedavi üniteleri, yoğun bakım bölümü, karantina alanı ve ameliyathane bulunuyor. Ayrıca, mezarlık alanıyla da yaşamını yitiren hayvanlar için bir anıt oluşturulmuş durumda.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Yolların yenilenmesi, su ve kanalizasyon sistemlerinin modernizasyonu gibi projelerle vatandaşların güvenli ve konforlu bir yaşam sürmeleri hedefleniyor. Bu çalışmalar, şehrin genel altyapı kalitesini yükselterek yaşam standartlarını iyileştiriyor.

Buharkent'e kazandırılan ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, Aydın'ın çevresel sürdürülebilirliğine önemli katkılar sunacak. Günlük 3 bin 560 metreküp kapasiteye sahip olan tesis, atık suları tarımsal sulama suyu kalitesine ulaştırarak çevrenin korunmasına destek olacak. Tesiste modern teknolojiyle donatılmış birçok birim bulunuyor ve Temmuz ayında hizmete alınması planlanıyor.