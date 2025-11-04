Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli’de hizmete açılacak "Diş Kliniği" ile kırsal mahallelerde vatandaşlara ulaşacak "Mobil Diş Sağlığı Hizmetleri" için imzalar atıldı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, diş sağlığı alanında da vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Modern donanıma sahip diş kliniği ile Aydınlıların tedavi süreçleri çok daha hızlı ve erişilebilir hale gelirken, mobil hizmet aracıyla özellikle kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara yerinde hizmet sağlanacak.

Kısa süre içinde hizmete başlayacak proje için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında imza atıldı. Bu kapsamda, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nu ziyaret etti.

"Aydınlılar artık diş sağlığı için kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak"

Proje ile vatandaşların diş sağlığı konusunda da yanlarında olacaklarını belirten Çerçioğlu, "Aydınlıların sağlığı her şeyden önemli. Nazilli’de açacağımız Diş Kliniği ve başlatacağımız mobil diş sağlığı hizmetimizle, özellikle kırsalda yaşayan vatandaşlarımızı uzun yol zahmetinden kurtaracağız. Aydınlılar artık diş sağlığı için kent merkezine gitmek zorunda kalmayacak. Aydın’ı daha sağlıklı, daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.