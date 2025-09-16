Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısı öncesinde belediye binası önü ve çevresi adeta ablukaya alındı. Polis ekipleri, olası provokasyon girişimlerini önlemek amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı.
Geçtiğimiz günlerde yaşanan gergin meclis oturumunun ardından emniyet birimleri bu defa işi sıkı tuttu. Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçişiyle birlikte artan siyasi tansiyon, meclis önlemlerini de üst seviyeye taşıdı.
Belediye binasının etrafına kurulan polis barikatlarıyla vatandaşların ve partililerin toplantı salonuna ulaşması engellenirken, çevik kuvvet ekipleri de bölgede hazır bekletildi.
Aydın il Emniyet Müdürlüğü Çelik kuvvet Büro Amirliği ekipleri tarafından olası olaylara karşı bölgede hazır bekletilirken, meclis toplantısının sorunsuz şekilde tamamlanması için tedbirler aralıksız sürdürülüyor.