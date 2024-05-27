Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde eş zamanlı olarak yürüttüğü yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kadıköy Bulvarı'nda yoğun mesai

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Kadıköy Bulvarı'nda yağmur suyu hattı ve kaldırım çalışmalarını tamamladıktan sonra asfalt serimine başladı. Asfaltlama işleminin bitirilmesinin ardından, bulvarda düzenleme ve logo çalışmaları da gerçekleştirilecek. Yenilenen bulvar, daha konforlu ve güvenli haliyle ilçe halkının hizmetine sunulacak.

Başkan Çerçioğlu'ndan açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, vatandaşların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Çerçioğlu, "İl genelinde sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda eş zamanlı olarak altyapı ve üstyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Vatandaşlardan teşekkür

Yapılan hizmetlerden memnuniyet duyan vatandaşlar, hızlı, planlı ve koordineli bir şekilde sürdürülen çalışmalar için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çalışmaların sonunda Kadıköy Bulvarı, Aydın halkı için daha güvenli ve konforlu bir hale gelecek.