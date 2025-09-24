Son dönemde Aydın kamuoyunda, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nde görevli bazı kişilerin belediyeye bağlı şirketlerde de görev aldığı ve ikinci maaş aldığı yönünde iddialar gündeme geldi. Sözcü TV ve bazı yerel medya kuruluşlarında yer alan haberler, belediye yönetiminde “çifte görev” uygulaması ve yakın akraba istihdamı konusunu tartışmaya açtı.

Görev dağılımı ve aile bağları

İddialara göre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yakın çevresindeki bazı isimler hem belediye bünyesinde hem de iştirak şirketlerinde görev üstlenmiş durumda.

Belediye Genel Sekreteri Ertuğrul Yamen’in kardeşi ve eşinin belediyede ve bağlı şirketlerde çalıştığı öne sürülüyor. Aynı şekilde Başkan Çerçioğlu’nun özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu’nun eşi ve kardeşinin de belediye veya iştirak şirketlerinde görev aldığı iddia ediliyor.

“Saadet zinciri” eleştirileri

Bazı yayın organları, bu durumu “saadet zinciri” benzetmesiyle yorumlarken, özellikle yakın akrabalık ilişkilerine dayalı görevlendirmeler kamuoyunda tartışma yarattı. Başkan Çerçioğlu’nun eşi Ercan Çerçioğlu’nun bu yapı içinde etkili olduğu yönünde iddialar bulunmakla birlikte, konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Resmi açıklama bekleniyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ve adı geçen kişilerin, kamuoyundaki bu iddialara nasıl yanıt vereceği merak ediliyor. Belediyede görev dağılımı ve şeffaflık tartışması, önümüzdeki dönemde siyasi gündemde sıcak bir konu olmaya devam edecek gibi görünüyor.