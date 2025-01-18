Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki çevre koruma ve bakım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Kuşadası'nda gerçekleştirilen çevre bakım çalışmaları ile ilçenin sokakları pırıl pırıl hale getirildi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titiz çalışmaları, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Kuşadası’nda 7 araç ve 45 personel görev başında

Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası ilçesi genelinde 7 araç ve 45 personel ile temizlik ve bakım çalışmalarını yürüttü. Ekiplerin yoğun mesaisi sonucunda, turizmin gözdesi Kuşadası'nın sokakları ve yeşil alanları temizlendi. Çalışmaların ardından ilçe adeta yeniden canlandı.

"Gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çevre bakım çalışmalarının kent genelinde aralıksız devam edeceğini belirterek, “Aydınımızın dört bir yanında, 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temiz ve yaşanabilir bir çevre için gayretle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.