Aydın Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Muharrem ayının gelmesiyle birlikte geleneksel aşure ikramlarını gerçekleştirdi.

6 bin kişiye dağıtım

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, aşure ikramlarının yapıldığı etkinlikte Muharrem ayının bolluk, bereket, dostluk ve huzur getirmesini diledi. Efeler Aydın Büyükşehir Belediyesi önü, Söke Koca Cami önü ve Nazilli Altıntaş Mahallesi Uzun Çarşı girişinde toplamda 6 bin kişiye aşure ikram edildi.

Vatandaşlar, gelenekleri yaşatmaya devam eden Çerçioğlu'na teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Efeler, Söke ve Nazilli’de düzenlenen aşure ikramı, yerel halk tarafından yoğun ilgi gördü ve etkinlik büyük beğeni topladı.