Aydın Büyükşehir Belediyesi, bugün gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) öncesinde memur adaylarını yalnız bırakmadı. Sabahın erken saatlerinde kent genelinde bulunan okullarda stant kuran belediye ekipleri, sınava girecek adaylar, sınav görevlileri ve ailelerine su dağıtarak önemli bir destek sağladı.

Başkan Çerçioğlu'ndan başarı dilekleri

KPSS’ye giren tüm adaylara başarılar dileyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Düzenlediğimiz kurslarımız ve uzman eğitmenlerimiz ile gençlerimize destek olmaya, onların ihtiyaç ve taleplerine cevap vermeye devam edeceğiz" dedi. Başkan Çerçioğlu, gençlerin eğitimine verdikleri desteği vurgulayarak, belediyenin eğitim odaklı projelerinin önemine dikkat çekti.