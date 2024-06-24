Aydın Büyükşehir Belediyespor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Takım, genç ve yetenekli pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu kiralayarak kadrosunu güçlendirdi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi'nde başarıyı hedeflerken, transfer çalışmalarında önemli bir adım attı. Eczacıbaşı'ndan kiralanan 18 yaşındaki pasör çaprazı Defne Başyolcu, yeni sezonda mavi-beyazlı formayı giyecek.

Kulüpten yapılan açıklama

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, VNL geniş kadrosunda da yer alan milli pasör çaprazı Defne Başyolcu ile Eczacıbaşı Spor Kulübü'nden 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Defne Başyolcu'nun kariyeri

Defne Başyolcu, voleybol kariyerine Nilüfer Belediyespor'da başladı. Genç oyuncu, daha sonra Beşiktaş ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor kulüplerinde forma giydi. Eczacıbaşı'nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Defne, milli takımın VNL geniş kadrosunda da yer aldı.