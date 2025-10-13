2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

Göztepe’de Stoilov rüzgarı! Bulgar teknik adam iki yılda tarihe geçti

Maaşlardan yüzde 60’a kadar haciz kesintisi geliyor

Fenerbahçe, Nicolas Raskin transferi için görüşmelere başladı

Bunlar da ilginizi çekebilir

MEB 10 bin öğretmen ataması ne zaman? Takvim ve branş dağılımı

2026 hac kura çekiliş tarihi ne zaman? Diyanet İşleri’nden açıklama

İzmir temsilcisi, Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma 19 Ekim 2025 saat 15.00’te Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maç, Aydın Büyükşehir’in ligdeki ilk galibiyet arayışı açısından kritik önem taşıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Galatasaray Daikin ile karşılaştı. Rakibine karşı ilk seti 25-16 kaybeden ekip, ikinci seti 25-24 ve üçüncü seti 25-23 kaybederek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.