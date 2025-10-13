Sultanlar Ligi 2025-2026 sezonunun ilk haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Galatasaray’a 3-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı. Setler 25-16, 25-24 ve 25-23 olarak tamamlandı.
İlk hafta zorlu geçiyor
Aydın Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Burhan Felek Spor Salonu’nda Galatasaray Daikin ile karşılaştı. Rakibine karşı ilk seti 25-16 kaybeden ekip, ikinci seti 25-24 ve üçüncü seti 25-23 kaybederek sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
İkinci hafta Göztepe ile karşılaşacak
İzmir temsilcisi, Sultanlar Ligi’nin ikinci haftasında kendi evinde Göztepe ile karşılaşacak. Karşılaşma 19 Ekim 2025 saat 15.00’te Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda oynanacak. Bu maç, Aydın Büyükşehir’in ligdeki ilk galibiyet arayışı açısından kritik önem taşıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ