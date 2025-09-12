Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den AK Parti’ye geçmesinin ardından düzenlenen ilk meclis toplantısı öncesi AK Parti ve CHP üyeleri arasında tartışma çıktı. Meclis toplantısı, yaşanan bağırışmalar ve tehditler nedeniyle yapılamadı. Toplantıya Çerçioğlu katılmadı.
Toplantı öncesi protokol sorunu yaşandı
Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik’in yüzüne kapı çarpmasıyla başlayan gerginlik, toplantı öncesi protokol sorunlarıyla büyüdü. CHP ve AK Partili üyeler karşılıklı sloganlar attı.
Salona giren CHP üyeleri Çerçioğlu’nu istifaya davet ederken, bürokratlar karşı sloganlar attı. "Recep Tayyip Erdoğan" ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganları salonu doldurdu.
Toplantı Salı gününe ertelendi
Başkanvekili Polat Bora Mersin, toplantıyı Salı gününe erteledi. Ancak salon dışında ve içinde karşılıklı tepkiler devam etti. CHP’li meclis üyeleri, "Hakkımızı helal etmiyoruz" dövizleri açtı.