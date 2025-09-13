Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesindeki eski Carrefour/Gima arazisinin imar planı hakkında açıklama yaptı. Belediyeden yapılan duyuruda, söz konusu parselin 15 Ocak 2015 tarihli ve 40 sayılı Belediye Meclisi kararıyla onaylanan imar planı kapsamında “ticaret alanı” olarak belirlendiği ifade edildi.
Açıklamada, Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi 2195 ada 1 parseldeki alanın iş merkezi, yurt, kurs, sinema gibi ticari fonksiyonlara uygun olduğu vurgulandı.
Belediye, kamuoyunda tartışma konusu olan söz konusu alanın doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklama yapılmasını sağladı.
Aydın Büyükşehir Belediyesi açıklamasında, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yapılan bu açıklamayı bilgilerinize sunarız” ifadesine yer verildi.