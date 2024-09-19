Aydın Büyükşehir’den Toplu Ulaşımda Teknolojik Yenilik!

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent içi toplu ulaşımda devrim niteliğinde bir yeniliği hayata geçiriyor. Artık Aydın'da toplu taşıma işlemleri daha da kolaylaşacak; AYKART isimli yeni mobil uygulama kullanıma sunuldu.

Teknolojinin getirdiği kolaylıklar

AYKART mobil uygulaması, Aydın'da yaşayan vatandaşların toplu ulaşım işlemlerini cep telefonlarından kolayca gerçekleştirmelerini sağlayacak. Uygulama, kullanıcılarına bakiye sorgulama ve yükleme, hat hareket saatleri, araç takip gibi birçok imkanı sunacak. Ayrıca, NFC ve QR kodları ile hızlı ve güvenli ödeme yapılabilecek. IOS ve Android platformlarında ücretsiz olarak indirilebilen yazılım, vatandaşlara büyük bir kolaylık sunacak.

Başkan Çerçioğlu'ndan açıklama

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, uygulamanın vatandaşların ulaşım işlemlerini kolaylaştıracağını belirtti. Çerçioğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın ulaşım işlemlerini daha da basit hale getirecek bir uygulama geliştirdik. Artık bakiye sorgulama, yükleme, otobüs saatleri ve konum bilgilerini cep telefonlarınızdan kolayca öğrenebileceksiniz” dedi.

Kart paylaşma dönemi sona eriyor

Başkan Çerçioğlu, uygulamanın sağladığı yeniliklerle, vatandaşların otobüslerde kartlarının bakiyesini sorgulamak için başkalarına başvurmalarına gerek kalmayacağını vurguladı. “Aydın’da artık kimse otobüse binerken ‘Kartımda bakiye var mı, yok mu?’ sorusunu sormak zorunda kalmayacak. Ayrıca, araç içinde başkasından kart isteme dönemi sona erecek. Sarı Civcivler de artık uygulama aracılığıyla ödeme kabul edecek” şeklinde konuştu.