Gazeteciler Cemiyeti'nden Aydın Büyükşehir'e ziyaret

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Özmen ve yönetim kurulu üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Özmen ve yönetim kurulu üyeleri, Çerçioğlu’nu Aydın'daki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek, yerel basına verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Çerçioğlu ise Özmen ve yönetim kurulu üyelerine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, yeni seçildikleri görevlerinde başarılar diledi.