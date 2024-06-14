Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren çocuk gelişim merkezleri, mezuniyet törenleriyle minik öğrencilerini uğurlamaya devam ediyor. Kuşadası’ndaki Elma Şekerleri Çocuk Gelişim Merkezi'nde eğitim gören minikler, yıl boyunca aldıkları eğitimin ardından düzenlenen törenle kep attı ve mezuniyetlerini sahne gösterileriyle kutladı.

Miniklerin muhteşem performansı

Mezuniyet töreninde sahneye çıkan minikler, gösterileriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Temsili diplomalarını alan çocuklar, eğitim hayatlarının ilk adımını başarıyla tamamlamanın gururunu yaşadı. Velilerin büyük beğenisini kazanan gösteriler, yoğun alkış aldı.

Eğitimde fırsat eşitliği vurgusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, eğitimin önemine vurgu yaparak, çocukları geleceğe hazırlamaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Başkan Çerçioğlu, "Eşit şartlarda eğitim, toplumun her kesiminin temel hakkıdır. Çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunduğumuz için memnuniyet duyuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.

Bu tür etkinlikler, çocukların sosyal ve akademik gelişimlerine katkıda bulunurken, aileler için de gurur dolu anlar yaşatıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliğine verdiği önem, geleceğin aydınlık nesillerinin yetişmesine büyük katkı sağlıyor.