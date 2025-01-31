Aydın Ticaret Borsası, kentin tarımsal değerlerini uluslararası arenada tanıtma ve koruma çalışmalarına devam ediyor. 24 Ağustos 2023’te PDO-TR-02989 referans numarasıyla Avrupa Birliği’ne menşe adı koruması kapsamında yapılan başvurunun ardından Aydın Çam Fıstığı, 31 Ocak 2025 tarihli ve C/2025/778 sayılı Avrupa Komisyonu Resmî Gazetesi’nde ilan edildi.

"Aydın, coğrafi işaretli ürünlerde lider konumda"

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde ilan edilmesinin kentin tarımsal değerlerini koruma ve uluslararası pazarda tanıtma açısından önemli bir gelişme olduğunu belirtti. Çondur, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Aydın Kestanesi ve Aydın Memecik Zeytinyağı’nın Avrupa Birliği’nde tescilini sağladık. Aydın Memecik Zeytini’nin tescil süreci devam ederken, şimdi de Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde ilan edilmesi büyük bir adım oldu. Üç aylık itiraz sürecinin tamamlanmasının ardından Aydın Çam Fıstığı, Avrupa Birliği tescil belgesini almaya hak kazanacaktır.”

Çondur, Aydın’ın Avrupa Birliği nezdinde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il olarak öne çıktığını ve bu başarıyla Türkiye’yi uluslararası alanda temsil ettiklerini vurguladı.

Uluslararası pazarda güçlü konum

Aydın Ticaret Borsası’nın menşe adı ile en çok coğrafi işaret tescili alan kurumlar arasında birinci sırada yer aldığını belirten Çondur, şunları söyledi:

“Borsamız, tescilli coğrafi işaretli ürünlerin değerini artırmaya, bilinirliğini yükseltmeye ve ulusal ile uluslararası pazardaki konumunu güçlendirmeye devam edecektir.” Balıkesir'de 31 Ocak'ta hava 10 derece altına düşecek

Teşekkür mesajı

Fevzi Çondur, Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği Komisyonu’ndaki süreçlerini yürüten coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener’e, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Erdem Algül’e, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak’a, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür etti.