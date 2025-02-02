Aydın Ticaret Borsası’nın uzun süredir sürdürdüğü coğrafi işaret çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Aydın Çam Fıstığı, 24 Ağustos 2023 tarihinde PDO-TR-02989 referans numarasıyla Avrupa Birliği’ne başvurduğu menşe adı koruması sürecini başarıyla tamamladı ve 31 Ocak 2025 tarihli Avrupa Komisyonu Resmi Gazetesi’nde ilan edildi. Bu önemli adım, Aydın Çam Fıstığı’nın uluslararası alandaki değerinin artırılmasına büyük katkı sağlayacak.

Aydın'ın tarımsal değerleri uluslararası alanda tanıtılacak

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın ilinin özgün tarımsal değerlerinin tanıtılması ve korunması adına yürütülen çalışmaların başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirtti. Çondur, Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği’nde menşe adı tescilinin, bölgenin tarımsal ürünlerinin uluslararası pazarda tanıtılmasında büyük bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Aydın Kestanesinin ve Aydın Memecik Zeytinyağı’nın AB’de tescillenmesiyle elde edilen başarıların ardından, Aydın Çam Fıstığı ile bir başka önemli ürünü daha Avrupa’nın resmi platformlarında duyurmuş olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Borsanın coğrafi işaret alanındaki başarıları

Fevzi Çondur, Aydın ilinin Avrupa Birliği'nde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip il olarak Türkiye'yi uluslararası alanda başarıyla temsil ettiğini söyledi. Aydın Ticaret Borsası’nın, menşe adı tescili alanında Türkiye’de birinci sırada yer aldığını belirten Çondur, bu tescil ile birlikte, Aydın Çam Fıstığı’nın yerel ve küresel pazardaki değerinin artacağını belirtti.

Tescil süreci devam ediyor

Borsanın başarılı çalışmalarının ardında, Aydın Çam Fıstığı’nın Avrupa Birliği’ne tescil sürecini özveriyle yürüten isimler bulunuyor. Çondur, coğrafi işaret danışmanı Huriye Özener, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Burak Erdem Algül, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve diğer katkı sağlayan tüm isimlere teşekkür etti.

Çondur, Aydın Çam Fıstığı’nın üç aylık itiraz sürecinin ardından, Avrupa Birliği tescil belgesini alarak, uluslararası pazarda hak ettiği yere geleceğini sözlerine ekledi.