Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarında, jandarma ekipleri başarılı operasyonlar gerçekleştirdi. Klima motoru çalan şüpheli İ.U. yakalanarak tutuklandı. Motosiklet hırsızlığı olayında ise Ö.U. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Klima motoru hırsızlığı

Çine ilçesi Gökyaka Mahallesi'nde bir evden klima motoru çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, detaylı bir inceleme başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlık olayını İ.U. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. İ.U., yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Motosiklet hırsızlığı

Çine ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce motosiklet çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan detaylı inceleme sonucunda motosikletin Ö.U. isimli şahıs tarafından çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, Ö.U.'nun yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.