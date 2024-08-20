Çine ilçesi Kavşit Yaylası'nda akşam saatlerinde başlayan orman yangını, çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası hızla müdahale edilen bir olay oldu. Yangının yayılmadan kontrol altına alınması, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla mümkün oldu.

Yangın, Kavşit Yaylası'ndaki ormanlık alanda, akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı başladı. Yangını fark eden vatandaşların hemen ihbarı üzerine, bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edildi. Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter de havadan müdahale gerçekleştirdi.

Havadan ve karadan müdahale başladı

Ekipler, yangının yayılmasını engellemek için karadan 10 arazöz ve havadan 4 helikopter ile yoğun bir çalışma yürüttü. Bu kapsamlı müdahale sayesinde, yangın geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alındı. Ekipler, yangın söndürüldükten sonra bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangının sebepleri, vatandaşların ihbarları ve ekiplerin saha çalışmaları ile netleştirilecek.