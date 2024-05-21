Aylardır biriken ücretlerini almak için mücadele eden İYİ-SEN üyesi inşaat işçileri, jandarma engellemeleri sonrası henüz inşa halindeki köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Hak arama mücadelesine jandarma müdahalesi

Aydın-Denizli otoban şantiyesinde çalışan İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası’na (İYİ-SEN) bağlı 51 işçi, aylardır biriken ücretlerini almak için geçtiğimiz gün eyleme başladı. Bugün sabah saatlerinde jandarmanın kaldıkları oteli basması sonrası tansiyon iyice yükseldi.

İşçiler, haklarını alabilmek için henüz inşaat halinde olan bir köprünün üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. "Haklarımızı savunamayacaksak neden yaşıyoruz?" diyen işçiler, jandarmanın tavrına tepki gösterdi.

İYİ-SEN’den sert açıklama

İYİ-SEN’den yapılan açıklamada, "İşçi arkadaşlarımız daha otelden ayrılmadan jandarmayı önümüze diken yasalar, işçilerin hakkı gasp edilirken neden işlemiyor? Biz kimseden bağış istemiyor, yalnızca haklarımızı istiyoruz. Emekten yana olan herkesi mücadelemize desteğe çağırıyoruz," ifadelerine yer verildi.