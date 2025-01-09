Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı bir açıklama yaparak Aydın-Denizli Otoyolu'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağını bildirdi. Uraloğlu, otoyolun hem ekonomik hem de çevresel kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Seyahat süresi kısalıyor

Toplam uzunluğu 163 kilometre olan otoyol, 140 kilometrelik 6 şeritli ana yol ve 23 kilometrelik 4 şeritli bağlantı yollarından oluşuyor. Uraloğlu, "Aydın ile Denizli arasında D-320 devlet yolu üzerinden 1,5-2 saat süren yolculuk süresi, otoyolla 55 dakikaya inecek." dedi.

Projenin ilk etabı Kocabaş'tan başlayarak Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent üzerinden Kuyucak'a uzanıyor. İkinci etap ise Kuyucak'tan başlayarak Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçip Aydın'da sona eriyor.

Ekonomik ve çevresel faydalar

Uraloğlu, otoyolun yıllık 6,4 milyar liralık zaman tasarrufu ve 1 milyar liralık akaryakıt tasarrufu sağlayacağını ifade ederek, "Projemiz yıllık 61 bin ton daha az karbon salımı anlamına geliyor. Daha yeşil bir ulaşım altyapısını destekliyoruz." dedi.

Turizm ve ticaret için önemli bir adım

Otoyolun, Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi turizm merkezlerine ulaşımı kolaylaştıracağını belirten Uraloğlu, turizmin yanı sıra ticaret ve lojistikte de önemli kazanımlar sağlanacağını vurguladı. Denizli'den İzmir Limanı'na sanayi ve tarım ürünlerinin daha kısa sürede taşınabileceğini söyledi.

Otoyol ağı 3 bin 796 kilometreye çıktı

Türkiye'nin ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm yaşandığını ifade eden Uraloğlu, "2002 yılında 1714 kilometre olan otoyol ağımız, Aydın-Denizli Otoyolu'nun eklenmesiyle 3 bin 796 kilometreye ulaştı." dedi.

Bakan Uraloğlu, 2002-2024 yıllarında bölünmüş yol ağının 6 bin 101 kilometreden 29 bin 730 kilometreye çıktığını ve 77 ilin birbirine bölünmüş yollarla bağlandığını belirtti.