Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 163 kilometrelik Aydın-Denizli Otoyolu’nun resmi açılışını yarın gerçekleştirecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyolun yalnızca zamandan ve yakıttan tasarruf sağlamayacağını, aynı zamanda çevreye ve turizme de önemli katkılar sunacağını belirtti.

11 ilçe 55 dakikaya iniyor

Aydın ve Denizli arasında inşa edilen 163 kilometrelik otoyol, 140 kilometre ana yol ve 23 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor. Mevcut D-320 Devlet Yolu üzerinden yaklaşık 1,5-2 saat süren yolculuk, otoyol ile 55 dakikaya inecek. Otoyolun güzergâhında, Pamukkale, Kuyucak, Nazilli ve Köşk gibi ilçeler bulunuyor.

Yıllık 7,4 milyar TL tasarruf

Bakan Uraloğlu, otoyolun ülkeye ekonomik katkılarına değinerek, “Yılda 6,4 milyar TL zamandan, 1 milyar TL ise yakıttan tasarruf sağlanacak. Ayrıca proje, karbon salınımını 61 bin ton azaltarak çevreye de olumlu katkıda bulunuyor” dedi.

Otoyolun turizm ve ticari trafiği canlandıracağını ifade eden Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Pamukkale, Efes, Didim ve Kuşadası gibi önemli turizm merkezlerine ulaşımı hızlandıracak. Bu sayede turistik aktiviteler artacak, yatırım ve istihdam fırsatları doğacak. Ayrıca sanayi ve tarım ürünleri İzmir Limanı’na daha hızlı taşınacak.”

Türkiye’nin otoyol ağı genişliyor

2002 yılında bin 714 kilometre olan Türkiye’nin otoyol ağı, Aydın-Denizli Otoyolu’nun eklenmesiyle 3 bin 796 kilometreye ulaştı. Bakan Uraloğlu, son 20 yılda bölünmüş yol ağının da 6 bin 101 kilometreden 29 bin 730 kilometreye çıktığını belirterek, “Artık 77 ilimiz birbirine bölünmüş yollarla bağlı” dedi.