Aydın'ın Yenipazar ilçesi Alhan Mahallesi Kasaplar mevkiinde meydana gelen iş kazası, viyadük yapım işinde çalışan işçi Gökhan Önalan'ın hayatını kaybetmesine neden oldu. Edinilen bilgiye göre, köprüde çalıştığı sırada platformun kayması sonucu metrelerce yükseklikten düşen Önalan, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay yerine acil müdahale

Kazayı gören diğer işçiler hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Gökhan Önalan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Önalan’ın ölüm haberi mesai arkadaşlarını yasa boğdu.

Soruşturma sürüyor

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Gökhan Önalan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Kahramanmaraş'ta yaşadığı öğrenilen Önalan'ın cenazesi, yapılacak otopsinin ardından ailesine teslim edilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.