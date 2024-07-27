Aydın Devlet Hastanesi, temizlik personeline yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimine ev sahipliği yaptı. Eğitimde, temizlik personelinin günlük işlerinde karşılaşabileceği riskler ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler detaylı bir şekilde ele alındı.

Eğitim içeriği ve uygulamalı örnekler

Eğitimde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından kişisel koruyucu ekipmanların (KKE) doğru ve etkin kullanımı hakkında uygulamalı örnekler sunuldu. Ayrıca, temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı konusunda da önemli bilgiler aktarıldı. Bu uygulamalı eğitimler, personelin teorik bilgilerini pratiğe dökmesine yardımcı oldu ve bilinçlenmelerini sağladı.

Hastane yönetiminin açıklamaları

Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, periyodik olarak gerçekleştirilen eğitimler ve risklere yönelik düzenli denetimlerle personelin güvenliğinin en üst düzeye çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi. Hastane yönetimi, "Bu tür eğitimler iş kazalarının önlenmesinde ve çalışanların sağlığının korunmasında büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

İş kazalarının önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması

Hastane yönetimi, düzenli olarak verilen iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin, iş kazalarının önlenmesi ve çalışan sağlığının korunması açısından kritik bir rol oynadığını vurguladı. Bu tür eğitim programları, çalışanların işyerinde daha güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlıyor.