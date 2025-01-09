Aydın Devlet Hastanesi'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu. 

Başkan Doğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Başkan Doğan’dan Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

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Toplantının ana gündem maddeleri arasında, hasta memnuniyeti, hizmet verimliliği ve çalışan motivasyonu gibi konular yer aldı.

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Hastane yöneticileri, sağlıkta kaliteyi yükseltmeye yönelik 2025 yılı için belirlenen hedefler hakkında bilgiler sunarken, yataklı servis sorumlusu personelleri de kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Muhabir: Kemal Altan