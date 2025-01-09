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Hastane yöneticileri, sağlıkta kaliteyi yükseltmeye yönelik 2025 yılı için belirlenen hedefler hakkında bilgiler sunarken, yataklı servis sorumlusu personelleri de kendi deneyimlerini ve önerilerini paylaştı.

Toplantının ana gündem maddeleri arasında, hasta memnuniyeti, hizmet verimliliği ve çalışan motivasyonu gibi konular yer aldı.

Aydın Devlet Hastanesi 'nin konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıda, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması için önemli görüş alışverişlerinde bulunuldu.

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