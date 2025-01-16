Aydın Devlet Hastanesi’ne nasıl ulaşabileceğinizi mi merak ediyorsunuz? Aydın’ın merkezinden kolay erişim sağlanan bu hastaneye, tren garından, otobüs terminalinden veya hava limanından rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Şehir içi dolmuşlar ve belediye otobüsleriyle de hastaneye erişim oldukça kolay. İşte Aydın Devlet Hastanesi’nin telefon numarası, adres ve ulaşım bilgileri…

Aydın Devlet Hastanesi’ne tren garından dolmuş ile ulaşım

Tren Garından alt geçit kullanılarak kuzey çıkışından çıkıp şehir içi dolmuş durağından 3 veya 4 numaralı dolmuşlarla ya da taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

Adnan Menderes Hava Limanından ulaşım

İzmir ilinin Menderes İlçesinde bulunan Adnan Menderes Hava limanı çıkısını kullanarak Basmane - Aydın seferini yapan tren ile Aydın İline gelip Tren Garından alt geçit kullanılarak kuzey çıkışından çıkıp şehir içi dolmuş durağından 3 veya 4 numaralı dolmuşlarla yada taksiyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Diğer bir ulaşım seçeneği Hava Limanından Havaş kullanarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehirler Arası Otobüs Terminaline gelip 1 numaralı şehir içi dolmuşu ile Atatürk Kent Meydanı durağından 3 veya 4 numaralı dolmuşlara aktarma yapıp ulaşım sağlayabilirsiniz.

Aydın Devlet Hastanesi şehir içi dolmuş ile ulaşım güzergahları

1 Numara ( başlangıç Kemer Ayko-Otogar)

3 Numara ( başlangıç Kemer Ayko - Menderes Mah.)

4 Numara ( başlangıç Kemer Ayko- Astim )

10 Numara ( başlangıç ADÜ-Toki )

12 Numara ( başlangıç Astim-Tellidede-Otogar)

Aydın Devlet Hastanesi’ne giden otobüsler

Belediye (Sarı )Otobüs Güzergahları

101 Numara (Umurlu- Mimar Sinan)

102 Numara (Mimar Sinan - Otogar)

104 Numara (ADÜ-Mimar Sinan)

603 Numara (ADÜ-Acarlar-Osmanbükü)

606 Numara (ADÜ-Kardeşköy-Kızılcaköy-Dereağzı-İncirliova)

KURUM: Aydın Devlet Hastanesi

Adres: Hasan Efendi - Ramazan Paşa Mahallesi Kızılay Caddesi No: 1/1 09100 Efeler/Aydın

Telefon: 0 256 213 90 02

E-Posta: [email protected]

https://aydindh.saglik.gov.tr/

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