Aydın Devlet Hastanesi, sunduğu hizmet kalitesini artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Hastane yönetimi tarafından düzenlenen toplantıda, hasta ve hasta yakınlarına sağlanan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi ve her türlü bilgi ve verinin doğru şekilde aktarılması konuları ele alındı.

Konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, veri kayıt personeli de dahil olmak üzere geniş bir katılım sağlandı. Hastane yetkilileri, hasta memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini yükseltmek adına gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti.