1988 yılında Doğan Holding ve Alman Hubert Burda grubunun ortaklığıyla kurulan ve 58 dergi yayımlayan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar bedelle bir yatırım fonu grubuna satıldı. Satışa ilişkin bildirim, Doğan Burda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı.

Satış süreci ve detaylar

Doğan Holding ve Alman Burda grubu ortaklığıyla 21 Temmuz 1988'de kurulan Doğan Burda Dergi Grubu, 10 milyon dolar karşılığında bir yatırım fonu grubuna satıldı. Satışa ilişkin bildirim, Doğan Burda tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıldı. T24'te yer alan habere göre, satış işlemiyle birlikte Doğan Burda, Türkiye'nin en büyük dergi grubu olma özelliğini yeni sahiplerine devretti.

Medya sektöründen tamamen çekildi

Bu satışla birlikte, Aydın Doğan ve Doğan Holding, 45 yıl önce girdiği medya sektöründen tamamen çekilmiş oldu. Daha önce Mart 2018'de CNN Türk, Kanal D, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Doğan Haber Ajansı ve D Smart gibi medya varlıklarını Demirören Holding'e satan Doğan Holding, Doğan Burda Dergi Grubu'nu bu satışın dışında tutmuştu. Ancak son satışla birlikte Doğan Holding'in medya sektöründeki varlığı tamamen sona erdi.

Doğan Burda'nın geleceği

Doğan Burda Dergi Grubu, haftalık, aylık, dönemsel ve özel periyotlarla çıkan 58 dergi yayımlamaya devam ediyor. Yeni sahipleri, bu geniş yayın yelpazesini ve lisans anlaşmaları dahilindeki dergileri yönetmeye devam edecek.