Yeni destekleme modelleri sahada anlatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarımsal üretim ve çevreci yaklaşımlarını desteklemek amacıyla uyguladığı yeni destekleme modelleri, Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çiftçilere tanıtıldı.

İlk ziyaret Alanlı ve Gödrenli mahallelerine yapıldı

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen liderliğindeki ekip, Alanlı ve Gödrenli mahallelerinde üreticilerle buluştu. Çiftçilere yeni destekleme modeli hakkında bilgi verildi ve soruları yanıtlandı.

Bilgilendirme çalışmaları devam edecek

Ekipler, muhtarlar ve üreticilerle yapılan toplantılarda yeni destekleme modelini detaylı bir şekilde anlatarak, uygulamanın etkilerini ve avantajlarını açıkladı. Bu çalışmaların tüm mahallelerde devam edeceği duyuruldu.

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Editör: Sezin Türkyılmaz