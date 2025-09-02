Aydın Efeler’de başlayan yangın zeytinliğe sıçradı. Bölgeye sevk edilen ekipler 2 saat süren müdahale sonrası yangını kontrol altına aldı.

Yangın kuru otlar yüzünden çıktı

Efeler ilçesi Pınardere Mahallesi’nde saat 20.00 civarında yol kenarındaki kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytinlik alana yayıldı. Yangını gören vatandaşlar, durumu derhal Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiyeye bildirdi.

Ekipler olaya hızlıca müdahale etti

Kısa sürede bölgeye ulaşan Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale başlattı. İki saat süren yoğun çalışmalar sonucunda alevler kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları devam etti.

Olayda can kaybı yaşanmadı

Yangın sırasında zeytinlik alan zarar görürken, bölgede bulunan bir kadın sinir krizi geçirdi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

Yetkililer yangına karşı önlem alınmasını istedi

Ekipler, yangının tamamen söndürülmesi ve benzer durumların önlenmesi için çevre güvenliği ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların dikkatli olması ve yangın riskine karşı önlem alması istendi.