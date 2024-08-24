Bozulmuş yollar yeniden yapılıyor

Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Kardeşköy, İmamköy, Yılmazköy ve Girne mahallelerindeki yollar yenilendi. Girne Mahallesi'ndeki eski döşeme taşları söküldü ve zemin iyileştirildi.

Çiftçiler için asfaltlama çalışmaları

İmamköy, Yılmazköy ve Kardeşköy'deki tarım yolları asfaltla kaplandı. Bu iyileştirmelerle çiftçiler akaryakıttan tasarruf edecek ve mahsullerini daha güvenli taşıyacak.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri yapılan iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirirken, Efeler Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarına devam edeceği belirtildi.