Bozulmuş yollar yeniden yapılıyor
Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen projede, Kardeşköy, İmamköy, Yılmazköy ve Girne mahallelerindeki yollar yenilendi. Girne Mahallesi'ndeki eski döşeme taşları söküldü ve zemin iyileştirildi.
Çiftçiler için asfaltlama çalışmaları
İmamköy, Yılmazköy ve Kardeşköy'deki tarım yolları asfaltla kaplandı. Bu iyileştirmelerle çiftçiler akaryakıttan tasarruf edecek ve mahsullerini daha güvenli taşıyacak.
Vatandaşlardan teşekkür
Mahalle sakinleri yapılan iyileştirmelerden memnuniyetlerini dile getirirken, Efeler Belediyesi'nin yol yapım çalışmalarına devam edeceği belirtildi.
Editör: Sezin Türkyılmaz