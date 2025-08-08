

Cumhuriyet Halk Partisi Konak İlçe Başkanlığı, İzmir’in halkçı belediyecilik anlayışıyla tanınan efsane başkanlarından Aydın Erten’i vefatının yıl dönümünde düzenleyeceği çeşitli etkinliklerle anmaya hazırlanıyor.

Mezar başı anmasıyla başlayacak

11-13 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Aydın Erten’i Anma Günleri", 11 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00’de Gültepe Toros Mezarlığı’ndaki mezar başı anmasıyla başlayacak. Anmada Aydın Erten’in sevenleri mezarına karanfil bırakacak.

Söyleşi ve konser programda yer alıyor

Aynı gün saat 13.00’te Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı Mutlu Kahvesi’nde “Bir Özerklik Deneyimi” başlıklı bir söyleşi düzenlenecek. Söyleşide Dr. Öğr. Üyesi Turgay Gülpınar konuşmacı olarak yer alacak; moderatörlüğü ise Dr. Ali Yılmaz üstlenecek.

12 Ağustos Salı akşamı saat 20.00’de Gültepe Son Durak’ta “Adım Adım Anadolu Esintileri” konseri gerçekleşecek. Etkinlik, vatandaşların da katılımıyla açık havada düzenlenecek.

Final programına belediye başkanları ve akademisyenler katılacak

Anma etkinlikleri, 13 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’te Toros Tesisleri’nde yapılacak kapsamlı anma programıyla sona erecek. Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gültepe Kentsel Değişim Derneği Başkanı Ali Yılmaz, Prof. Dr. Ruşen Keleş, Doç. Dr. Taylan Engin ve Dr. Orhan Selim Bayraktar konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlük görevini ise Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık üstlenecek.

Geniş katılımlı iş birliği ile gerçekleşiyor

Etkinlikler, CHP Konak İlçe Başkanlığı öncülüğünde; İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Gültepe Kentsel Değişim Kültürel ve Dayanışma Derneği, İzmir Kent Konseyi ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle organize ediliyor.

Aydın Erten hafızalarda yaşıyor

Aydın Erten, görev yaptığı dönemde halkçı belediyecilik anlayışıyla İzmir’e damga vurmuş ve sosyal belediyecilik uygulamalarıyla geniş kesimlerin takdirini kazanmıştı. Bugün de onun anısı, hem İzmirli vatandaşların hafızasında hem de düzenlenen etkinliklerle yaşatılmaya devam ediliyor.