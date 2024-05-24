Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB), esnafın kredi kartlı satışlarda maruz kaldığı komisyon yükünü hafifletmek için önemli bir adım attı. AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü önderliğinde, İş Bankası ile 'Pos Paketi' protokolü imzalandı.

Peki bu protokol esnafa ne gibi faydalar sağlayacak?

Düşük Komisyon Oranları: Protokol kapsamında iki farklı paket seçeneği sunuluyor. İlk pakette ertesi gün hesaba aktarmalı işlemlerde yüzde 1,99, 27 gün blokeli işlemlerde ise yüzde 0 komisyon uygulanıyor.

Uygun Cihaz Ücreti: Her iki pakette de fiziksel POS cihazları için aylık 100 TL sabit bir ücret belirlenmiş durumda. Bu ücret, cihazın yazılım, donanım ve bakım masraflarını da kapsıyor.

Ticari Kartlarda İndirim: İş Bankası ticari kredi kartları ile yapılan bin TL ve üzeri işlemlerde yüzde 30 indirim imkanı sunuluyor.

AYESOB Başkanı Muhammet Ali Künkçü, protokolün önemini şu sözlerle vurguladı:

"Küçük esnafımız, her geçen gün sayıları artan büyük firmalar karşısında ayakta durabilmek için zor mücadele ediyor. Bu protokol ile esnafımızın önemli gider kalemlerinden biri olan komisyon masraflarını düşürerek yükünü hafifletmeyi amaçladık. Aydınlı esnafımıza hayırlı olsun."