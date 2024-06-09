Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen 21 yaşındaki orta oyuncu Seher Aksoy ile sözleşme imzaladı. Fenerbahçe'de voleybola başlayan Seher, Bolu Belediyespor'da da görev yaptı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyespor forması giyen genç orta oyuncu Seher Aksoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Editör: Sude Kula